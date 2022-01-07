Video Yaşam Canlı canlı mezara gömmüşlerdi! Ormandaki vahşete 2 gözaltı | Video
Canlı canlı mezara gömmüşlerdi! Ormandaki vahşete 2 gözaltı | Video

Canlı canlı mezara gömmüşlerdi! Ormandaki vahşete 2 gözaltı | Video

07.01.2022 | 17:12

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İstanbul Eyüpsultan'daki ormanlık alanda, husumetli oldukları 2 kişiyi önce silahla yaralayan, ardından ormanda açtıkları mezara bırakıp kaçan 4 şüpheliden 2'si, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Önleyici Kolluk Devriyesi ekipleri, Eyüpsultan'da devriye görevi yaparken yanlarından geçen araçtaki kişilerin şüpheli davranışlarını fark etti. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler önce aracın plaka sorgusunu yaptı, ardından aracın geldiği yöndeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, aracın ormanlık alandan çıkarken görülmesi üzerine ekipler buraya yöneldi. Ağaçlar arasında çamur ve kanlar içerisinde yerde yatan 2 kişi görüldü. Yaralılara hemen müdahale edilerek, ambulansla hastaneye gönderildi.


ORMANA BIRAKMIŞLAR
Yaralılar ilk ifadelerinde, kaldıkları otelin sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, otelden çıkmaları için baskı yapılması üzerine tartışmanın büyüdüğünü, otel sahibi A.A. ve arkadaşları F.A., G.E. ve M.A.'nın kendilerini önce silahla yaraladıklarını, ardından ormanlık alana götürdükleri, kendi çabaları ile ormandan yola çıkmaya çalıştıkları, ancak yaralı oldukları için baygın düştüklerini ifade ettiler. Bu sırada aracın plaka sorgulamasında; otel sahibi A.A.'nın arkadaşı F.A. tarafından kiralandığı, olayın hemen ardından delilleri karartmak için aracın temizlenerek kiralama firmasına geri verildiği tespit edildi. Yaralıların ifadeleri ve plaka sorgusundan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.


DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTILAR
Otelde arama yapan jandarma ekipleri; olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen otel sahibi A.A. ve aracı kiralayan F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme timleri tarafından otelde ve kiralık araçta yapılan incelemelerde yaralanan M.Ç. ve A.K.G.'ye ait kan lekeleri, poşet içerisinde kanlı bezler ve içilmiş sigara izmaritlerine rastlandı. Ayrıca, otelin yakınlarındaki çöp konteynerinde üzeri kanlı 2 adet tekli koltuk bulundu. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan A.A. ve F.A. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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