Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar!

İstanbul Beyoğlu’nda Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlenen; kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen, canlı müzik yapılan, nargile ve içki sunumu yapılan, ruhsatsız olan ve kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurulan üç iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan 50 kişiye 173 bin 450 lira ceza kesildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlenen; kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen, canlı müzik yapılan, nargile ve içki sunumu yapılan, ruhsatsız olan ve kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurulan üç iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan 50 kişiye 173 bin 450 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçesi'nde bulunan "Umuma Açık Eğlence ve İstirahat" yerlerine yönelik denetim yaptı. Kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen, canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapılan, nargile ve içki sunumu yapılan, ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen ve izin verilen kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurulan üç farklı iş yerinde yapılan kontrol ve denetimlerde; Koronavirüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 50 kişiye 173 bin 450 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü tespit edilen üç adres mühürlendi.