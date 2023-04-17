Canlı yayın açıp hava atmak için ateş etmişti: Firari şüpheli yakalandı | Video 17.04.2023 | 15:31 İstanbul Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi İl binası yakınlarında havaya ateş edilmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince aranan firar şüpheli Emre D. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken sağ ön koltukta otururken canlı yayın açtığı sosyal medya da gelen yorumlar üzerine hava atmak için camdan silahı çıkarıp 7 - 8 el havaya ateş ettiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınlarında 6 Nisan gecesi saat 04:00 sıralarında havaya ateş edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmış 1 şüpheli serbest 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Olayda silahı kullandığı öğrenilen Emre D.nin ise heryerde aranıyordu. Şüpheli bugün sabah saatlerinde yaklnarsk gözaltına alındı. Emre D. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili ilk olarak gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinde; "5 Arkadaş birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta oturup tatlı yedik çay içtik ardından Sultangazi'ye gitmek üzere yola çıktık. Sağ ön koltukta oturan Emre D. sosyal medya hesabından canlı yayın açıp havaya doğru ateş etti. Daha sonra evimize gidip yattık. Polis bizi almaya gelince meseleyi öğrendik" dedikleri öğrenilmişti.

SUÇ KAYDI KABARIK

Konuyla ilgili firari şüpheli Emre D'nin ise bugün sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 51 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca 2 adet de aranmasının olduğu öğrenildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.