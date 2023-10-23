Canlı yayın yaparken, kazaya şahit oldular | Video 23.10.2023 | 13:48 Bursa’da arkadaşlarıyla birlikte araçla gezintiye çıkan gençler, sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada, kontrolden çıkan bir araç kendilerini teğet geçip, başka bir araca çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza merkez, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önündeki aracın sağından geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla savrulan sürücü cadde üzerinde ilerleyen başka bir otomobile çarpıp durabildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar sosyal medyada canlı yayın yapan gençlerin amatör kamerasına yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesinde Merinos mevkiinde ise bir gurup genç seyir halindeki otomobilden kendilerini camdan sarkıtarak tehlike saçtı. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı.