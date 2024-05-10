Video Yaşam Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video

Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video

10.05.2024 | 09:27

Edirne’de yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sanrı, kalp krizinin ardından kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu zaman zaman zor anlar yaşayan Sanrı'ya, 2020 yılında yapay kalp makinesi bağlandı. 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdüren Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor.

22 SAATTE 1 KEZ PİL DEĞİŞTİRİYOR
Her gün 22 saatte 1 kez yapay kalp makinesinin pillerini değiştiren Sanrı, vücuduna makine bağlanmadan önce ve bağlandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Yapay kalp cihazı takılmadan önce 150 kilograma kadar ulaştığını, ayaklarının şiştiğini anlatan Sanrı, yürüyemez hale geldiğini söyledi.

MAKİNE DAKİKADA 4,5 KİLOGRAM KAN SÜZÜP POMPALIYOR
Vücuduna takılan yapay kalp makinesinin dakikada 4,5 kilogram kan süzüp pompaladığını ve 4 yıldır hayatını bu makine sayesinde sürdürdüğünü anlatan Sanrı, makinenin ardından normal hayatına devam etmeye başladığına değindi.

"ÖLENE KADAR VÜCUDUMDA KALACAK"
Gece, gündüz, yatarken, kalkarken, duş alırken makinenin hep vücuduna bağlı bulunduğunu ifade eden Sanrı, ölene kadar makinenin vücudunda kalacağını söyledi.

"KALBİMİ ÇANTAMDA TAŞIYORUM"
Kalbinin çantasında olduğunu anlatan Sanrı, şu ifadelere yer verdi, "Vücudum 150 kilograma kadar şişmişti. Ayaklarım şişti yürüyemez hale geldim. Ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra gayet güzel kendi işlerimi görüyorum. Yapay kalp olarak, kalbimi çantamda taşıyorum. Devamlı takılı duruyor. Hayatımız pile bağlı. Elektrik kesildi, pillerin şarjı bitti. Bizde bittik. Ayaklarım şiş, su içinde tutuyordum. Nefes alamıyordum, sanki kafamda poşet varmış gibi. Makine takıldıktan sonra, yürümemi yapıyorum, rutin işlerimi yapıyorum. Her şeyim rahat güzel. Normal hayatıma devam ediyorum. Bu makine öldüğüm güne kadar benimle. Gece, gündüz, yatarken, kalkarken, duş alırken hep yanımda. Bunun sayesinde yaşıyorum. Tansiyonumu, kan oranımı, her şeyimi ayarlayan alet bu. Vücudumdaki 4,5 kilo kanı 1 dakikada süzüp pompalıyor, tansiyonumu, kan oranımı, su oranımı ölçüyor."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 00:59
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 10.05.2024 | 10:53
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 00:23
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 10.05.2024 | 10:39
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 00:51
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 10.05.2024 | 10:39
Şirin dede lakaplı uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı | Video 02:06
"Şirin dede" lakaplı uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı | Video 10.05.2024 | 10:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 04:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 10.05.2024 | 10:44
Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:44
Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 10.05.2024 | 09:51
Üsküdar’da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video 02:12
Üsküdar'da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video 10.05.2024 | 09:50
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video 06:23
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video 10.05.2024 | 09:27
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı | Video 01:00
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı | Video 10.05.2024 | 09:35
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video 01:19
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.05.2024 | 08:31
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02:03
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti | Video 10.05.2024 | 08:31
Abartı egzozla yakalandı, “Caddede açmıyorum” dedi | Video 01:29
Abartı egzozla yakalandı, “Caddede açmıyorum” dedi | Video 10.05.2024 | 08:31
Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı | Video 00:42
Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı | Video 10.05.2024 | 08:31
Kadıköy’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:55
Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 10.05.2024 | 08:34
Mersin’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video 01:21
Mersin'de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada | Video 10.05.2024 | 08:33
Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:43
Diyarbakır’da eş zamanlı PKK-KCK operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.05.2024 | 16:57
Gazipaşa Kaymakamı Altun: Uçak pistinde herhangi bir sorun yok | Video 02:32
Gazipaşa Kaymakamı Altun: "Uçak pistinde herhangi bir sorun yok" | Video 09.05.2024 | 16:40
Bildiğiniz tüm bestecileri unutun! Kendi şarkısını besteleyen köpeğe inanamayacaksınız... | Video 01:00
Bildiğiniz tüm bestecileri unutun! Kendi şarkısını besteleyen köpeğe inanamayacaksınız... | Video 09.05.2024 | 16:11
Bakırköy’de lise tatbikatında feci kaza: metrelerce yükseklikte düştü | Video 00:23
Bakırköy'de lise tatbikatında feci kaza: metrelerce yükseklikte düştü | Video 09.05.2024 | 16:08
Türkiye genelinde Çöl tozu alarmı! Yarına dikkat | Video 03:39
Türkiye genelinde "Çöl tozu" alarmı! Yarına dikkat | Video 09.05.2024 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA