Video Yaşam Çantasını gasp eden kapkaççıyı dakikalarda böyle kovaladı | Video

Çantasını gasp eden kapkaççıyı dakikalarda böyle kovaladı | Video

Çantasını gasp eden kapkaççıyı dakikalarda böyle kovaladı | Video
05.05.2021 | 10:29

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Mersin’in Tarsus ilçesinde caddede yürüyen kadının omuzundaki çantasını çalarak kaçan 3 kişiden 1’i yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden eve giden P.B.'nin arkasından yaklaşan motosikletli 3 kişi, kadının omuzundaki çantayı alıp, kaçtı. Bir anda olayın şoku ile ne olduğunu anlayamayan P.B.'nin çığlık atarak, şüphelilerinin peşine düştü. Hızla uzaklaşarak kaçan motosikletlilerin peşine düşen P.B. koşarak peşlerini takip etmeye başladı. Bir süre takip eden P.B. kapkaççılarının peşinden koştu ancak yakalamadı. Polis merkezine giden P.B.'nin durumu Asayiş Büro Amirliği ekiplerine anlattı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Güzergah üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşkal üzerinde çalışma yapan polis, kapkaç şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda B. B.(17) Fevziçakmak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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