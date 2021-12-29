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OTOMATİK OYNAT
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Çantaya koyulan 3 haftalık bebek, sokağa terk edildi | Video 29.12.2021 | 01:19
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Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı | Video 28.12.2021 | 20:05
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Gaziantep’te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada | Video 28.12.2021 | 17:48
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Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi | Video 28.12.2021 | 16:57
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Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı | Video 28.12.2021 | 16:58
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Lüks aracını disko topuna çevirdi, polisten kaçamadı | Video 28.12.2021 | 16:56
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Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video 28.12.2021 | 16:37
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Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video 28.12.2021 | 16:48
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Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı | Video 28.12.2021 | 16:01
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Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı | Video 28.12.2021 | 15:36
04:29
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 28.12.2021 | 15:32
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İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 28.12.2021 | 15:31
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Fatih'te tarihi camide yangın | Video 28.12.2021 | 14:53
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Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video 28.12.2021 | 14:52
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Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı | Video 28.12.2021 | 14:33
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinin önüne bırakılan çantadan gelen sesleri duyan Suriye uyruklu Maha Sümeyye, çevresindekilerden yardım istedi. Motosikletli bir kurye, bebeği çantadan çıkarırken, 3 haftalık olduğu tahmin edilen ve durumu iyi olan kız bebek, sağlık ekibi tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.