Video Yaşam Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video
Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video

Caretta Caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı görüntülendi | Video

19.08.2022 | 15:37

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Muğla'nın Dalaman ilçesinin Kayacık Sahili'nde, caretta caretta yavrusunun yuvadan çıkma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Dalaman'ın dünyaca ünlü Kayacık Sahili, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Deniz kaplumbağalarının mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavruları suyla buluşuyor. Kayacık Sahili'nde, yerli ve yabancı turistler tarafından, minik kaplumbağanın yuvadan çıkma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, minik kaplumbağaların hayata tutunması için çalışma yapıyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla suya bırakılıyor.

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