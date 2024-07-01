Video Yaşam Çarpıp ölümüne sebep olduğu motosiklete geri dönüp 'ne olmuş' diye baktı, ardından kaçtı | Video
Çarpıp ölümüne sebep olduğu motosiklete geri dönüp 'ne olmuş' diye baktı, ardından kaçtı | Video

Çarpıp ölümüne sebep olduğu motosiklete geri dönüp 'ne olmuş' diye baktı, ardından kaçtı | Video

01.07.2024 | 14:06

Antalya Manavgat karayolunda otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden kaçan otomobilin tali yoldan geri dönerek yavaşladığı ve olay yerini kontrol ettiği görüldü. Kaza sonrası hayatını kaybeden sürücünün üzerine örtülen örtü açılmasın diye motosikletin plakası konuldu.

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Kaza, gece saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Sebahattin Saygın'ın (37) kullandığı 07 BDA 507 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü asfaltta sürüklenirken, çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücüden geriye kaskı ve terliği kalırken, kullandığı motosikletin plakasının ise üzerine örtülen örtünün üzerine konulduğu gözlendi. Jandarma ekipleri olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİ KONTROL ETMEK İÇİN GERİ DÖNÜP İZLEDİ
Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde çarpma anı, motosiklet ve sürücüsünün savrulması, çarpan otomobilin durmayarak yoluna devam etmesi, yoldan geçen araçların durarak yardıma koşmaları, çarpan otomobilin yaklaşık 1 dakika sonra tali yoldan geri dönüp olay yerinde yavaşlaması ve yeniden yoluna devam etmesi yer aldı.

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