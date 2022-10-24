Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ekim Pazartesi 2022 atv izle! | Video 24.10.2022 | 10:39
01:47
00:34
Eskişehir'de 650 kilo kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video 24.10.2022 | 10:48
03:28
00:59
Çarpışan iki hafif ticari araç tarlaya uçtu: 6 yaralı | Video 24.10.2022 | 10:14
04:00
01:36
Özel üniversite binasının yıkılma anları ortaya çıktı | Video 24.10.2022 | 09:33
05:14
04:06
05:37
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı | Video 24.10.2022 | 09:06
01:07
Evinde tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu | Video 24.10.2022 | 09:19
02:44
01:37
Kop Dağı'nda renk cümbüşü | Video 24.10.2022 | 08:46
02:25
04:06
00:26
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 24.10.2022 | 08:47
01:26
Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü | Video 23.10.2022 | 23:56
51:47
01:27
03:13
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 23.10.2022 | 16:22
Çorum’un İskilip ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.