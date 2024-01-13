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Çarpışan iki otomobilin tekerleri yola savruldu: 1 yaralı | Video

Çarpışan iki otomobilin tekerleri yola savruldu: 1 yaralı | Video

13.01.2024 | 09:57

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan 2 otomobil çarpışırken bir kişi yaralandı. Kazada araçlar ezilirken tekerleri yola savruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Feniş Köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe A idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile etkisiyle araçlar savruldu. Sürücüsü Efe A. hafif yaralanırken diğer araçta ise yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki sürücüler 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle 2 araçta hurdaya döndü, otomobillerin tekerleri yola savruldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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