Video Yaşam Çarpışan taksi ile motosiklet alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Çarpışan taksi ile motosiklet alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Çarpışan taksi ile motosiklet alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

10.10.2023 | 08:31

GAZİOSMANPAŞA'da, cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet, kavşakta dönüş yapan taksi ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından taksi ve motosiklet alev alev yandı. Kazada, motosiklette bulunan Bertan Darıcı(20) hayatını kaybederken yanındaki kişi ise yaralandı. Araçlar alev alev yanarken, çevredekilerin yaralıları kurtarmak için yaptığı müdahale kameralara yansıdı.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde medyana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen motosiklet cadde üzerinde ilerlerken, iddiaya göre ışıklı kavşaktan dönüş yapan Mikayil Güler'in kullandığı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki kişiler yola savrularak ağır yaralandı.

TAKSİ VE MOTOSİKLETTE YANGIN ÇIKTI
Kazanın hemen ardından takside ve motosiklette yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Taksi ve motosiklet alev alev yanarken, çevredekiler yaralıları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise taksi ve motosikletteki yangına müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bertan Darıcı'nın(20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan taksi şoförü Mikayil Güler ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ KAMERADA
Kaza sonrası takside ve motosiklette çıkan yangın, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve taksinin alev alev yandığı, vatandaşların ise yardım için seferber olduğu görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise görüntülere yansıdı.

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