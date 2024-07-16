Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu feci kazda güvelik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama | Video 16.07.2024 | 10:04
00:14
Trafikte baltalı, yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 16.07.2024 | 09:58
02:03
03:33
00:45
01:14
01:12
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.07.2024 | 08:50
11:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktı 15.07.2024 | 18:15
01:38
Çatıda çıkan yangın korkuttu! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 15.07.2024 | 16:31
00:11
03:45
01:49
Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim duası okundu | Video 15.07.2024 | 15:40
01:34
00:21
00:44
Aranan FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 15.07.2024 | 14:22
03:47
Belinden çıkarttığı tabanca ile büfeye böyle kurşun yağdırdı! | Video 15.07.2024 | 13:31
02:43
Muş'ta çimento taşıma aracı kaza yaptı: 1 kişi yaralandı | Video 15.07.2024 | 13:30
00:27
00:27