Çarptığı aracın camını yumruklayıp kırdı! O anlar kamerada | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından motosikletin arkasındaki Emre İ.(21), sinirlenerek otomobilin yan camına yumruk atınca yaralandı. Kaza anı ve yumruklama anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından sinirlenen motosikletteki yolcu Emre İ.(21), otomobilin yan sürücü camına yumruk atarak kırdı ve sürücü ile aralarında kısa süreli kavga yaşandı. Elinden yaralanan genç, motosiklet ile İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı ve yolcunun otomobil camına yumruk atma anı ile sürücü arasındaki kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.