Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsünün araçtan inip koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.