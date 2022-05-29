Video Yaşam Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video
Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video

Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video

29.05.2022 | 08:42

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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsünün araçtan inip koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza Serik ilçesi D 400 karayolu sanayi kavşağında saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Maslak'ın kullandığı motosiklet ile kaza sonrası otomobili bırakıp kaçtığı için ismi öğrenilemeyen 07 AVL 991 plakalı otomobili sanayi kavsağında çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Maslak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morrguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı ve sonrasında otomobilin durup sürücüsünün inerek koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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