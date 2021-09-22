Video Yaşam Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı | Video

Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı | Video

Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı | Video
22.09.2021 | 13:08

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde siyah kadın çarşafı giyen ve peçe takan hırsız girdiği evde önce cep telefonlarını çaldı, sonra uyuyakaldı. Uyuduğu sırada ev sahibine yakalanan hırsız olay yerine gelen polise teslim edildi.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde gece saatlerinde fark edilmemek için kadın çarşafı giyen ve peçe takan hırsız bir eve girdi. Eve girmeden önce uyuşturucu madde aldığı iddia edilen hırsız, evde halkı uyuduğu sırada evde bulunan 3 altın yüzük, bin 750 Türk lirası, kredi kartı ve 3 adet cep telefonunu aldı.

HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ EVDE UYUDU

Evden çıkamadan olduğu yerde uykuya dalan hırsız sabah, ev sahiplerine yakalandı. Evinde çarşaflı ve peçeli yabancı birini görünce şok geçiren ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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