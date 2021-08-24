Çarşaflı Saniye yakayı ele verdi! Yakalanmamak için çarşaf giyip kılık değiştirmiş
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İstanbul Çekmeköy’de bir mağazada alışveriş yapan 33 yaşındaki E.B.’nin bebek arabasına bıraktığı çantasını çalan ve tanınmamak için siyah çarşaf giyinen Saniye K. gözaltına alındı.