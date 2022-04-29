Çarşamba'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun usulü teravih kılındı | Video

Samsun’da Çarşamba Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile kadim saray geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği Enderun usulü teravih namazında ezan, kamet, Kur’an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve dualar okundu.

Abdullah Paşa Camisi'nde kalabalık bir katılımla "Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği" programı düzenlendi. Programında 300 yıllık saray geleneği yaşatıldı. Teravih öncesinde münavebeli ezan ile başlayan programda hocalar okumalarıyla mest etti. Teravih namazının her 4 rekat arasında ilahiler okundu. Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu hocalarının okuduğu dualarla Çarşambalılar unutulmaz bir akşam yaşadı.Teravih namazı sonrası açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu geleneği hem Çarşamba'mızda gerçekleştirmenin hem de Enderun usulü teravih kılmakla alakalı büyük bir özverili çalışma yürüten Mehmet Kemiksiz hocamızı ve beraberindekileri misafir etmenin mutluluğunu yaşadık. Çarşambalı hemşerilerimiz de çok fazla ilgi gösterdiler. Camimiz tıklım tıklım doldu. Bizim için de unutulmaz bir geceydi" dedi.Gecenin hocalarından Mehmet Kemiksiz, "Biz tarihte biliyoruz ki çok değil 80 yıl önce Rıdvan Paşa Camimizde bu geleneği yaşatan hafızlarımız varmış. Bu gelenek 300 yıllık bir gelenektir. Bugün Çarşambamızda uygulanmasının hususi bir amacı da var. İstanbul'da pek çok yerde biz bunu uyguladık. Anadolu şehirlerinin de kendisine göre bir sultan camisi vardır. Bu içinde bulunduğumuz mabet onlardan bir tanesidir. 300 yılık bir geleneğin ihya etmenin huzuru var. Belediye başkanımız bu tür kültürel dokuları besleyen işlerde bizlere her zaman destek olmuştur" diye konuştu.Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun ise "Ordu'da çalıştığım zaman Enderun usulü teravih organizasyonu yapmıştık. Çarşamba'mızda da geniş kapsamlı bir şekilde bunu ifa ettik" şeklinde konuştu.Vatandaşlar da düzenlenen organizasyondan çok memnun kaldıklarını ifade etti.