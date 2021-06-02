Video Yaşam Çarşı tuvaletinin kapılarını böyle çaldı | Video

Çarşı tuvaletinin kapılarını böyle çaldı | Video

Çarşı tuvaletinin kapılarını böyle çaldı | Video
02.06.2021 | 14:57

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, gecenin karanlığından istifade ederek çarşının tuvalet kapılarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, olay 30 Mayıs Pazar günü gece saatlerinde Yeni Çarşı binasında meydana geldi. Çarşının açık olmasını fırsat bilen bir kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsız, önce kapıları yerlerinden söktü, ardından büyük bir soğukkanlılıkla 2 kapıyı tek başına binadan dışarı çıkardı. Hırsızın kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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