Video Yaşam Casinoya çevrilen villaya kumar baskını | Video
Casinoya çevrilen villaya kumar baskını | Video

Casinoya çevrilen villaya kumar baskını | Video

21.08.2022 | 12:27

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İstanbul Çatalca’da bir villada kumar oynatıldığı ihbarı olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri villaya Teksas Pokeri baskını yaptı. Baskında 6 oyucu ve 1 mekan sahibine işlem başlatıldı. Villada bir Rulet makinası ve 682 pul ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince düzenli olarak yapılan saha çalışmalarında Çatalca bölgesinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine ekipler Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak'ta bulunan villaya önceki gün gece saatlerinde bir baskın düzenledi. Casino olarak dizayn edildiği görülen villada Teksas Pokeri ve Rulet oynatıldığı belirlendi.

İçeride bulunan 6 oyuncu ve 1 mekan sahibi gözaltına alındı. 7 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahıslara 11 bin lira ceza kesildi. Villada 1 rulet makinası, 1 kırmızı renkli Çuha ve 682 pul ele geçirildi.

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