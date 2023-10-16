Çatalca'da ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video
ÇATALCA'da gece saatlerinde 4 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı, mangal ve ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.
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