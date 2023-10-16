Video Yaşam Çatalca'da ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video
Çatalca'da ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video

Çatalca'da ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video

16.10.2023 | 09:04

ÇATALCA'da gece saatlerinde 4 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı, mangal ve ateş tutuşturma jeli üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında, Çatalca Ormanlı Mahallesi Birol Sokak üzerindeki fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı, mangal ve ateş tutuşturma jeli üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hızla müdahale etti. Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin iş makinelerinin de yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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