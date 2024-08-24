Çatalca'da bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'i silahla yaraladı. Ağır yaralanan Sezgi Ceken, olay yerinde hayatını kaybederken, genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.