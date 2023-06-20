Çatalca’da işyerine giren şüphelilere kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video
Çatalca’da bir iş yerine giren hırsızları fark eden işyeri sahibi şüphelilere kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken o anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.
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