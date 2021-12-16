Çatalca'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video

Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar küreme araçları sürekli olarak çalışırken, kartpostallık görüntü oluşturan kar drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresi için kar ve sulu kar yağışı uyarıları yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından kentin yüksek ilçelerine başta Silivri ve Çatalca olmak üzere kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren başladı. Bugün sabah ve öğle saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığının beş ile yedi santim arasında olduğu görüldü. Kar küreme araçları ve ekipler ise yolların kapanmaması noktasında çalışmalarına devam etti. Öte yandan kar yağışının olduğu alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Oluşan görüntü drone ile havadan görüntülendi.