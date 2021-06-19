Video Yaşam Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video

Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video

Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video
19.06.2021 | 22:19

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İstanbul Çatalca’da yer alan bin 600 metrekarelik meşrubat fabrikası yangında büyük hasar gördü.

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