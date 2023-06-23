Çatalca'da kurbanlık hayvan hırsızlığı! Çaldıkları hayvanları kendi çiftliklerine böyle getirdiler | Video 23.06.2023 | 10:30 Çatalca’da ahırdan çalınan kurbanlıklar Çatalca İlçe Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Daha önce Arnavutköy’den de büyükbaş hayvan çalan şahsın çiftlikte topladığı hayvanların değerinin 1 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 07 Haziran günü saat 06.00 sıralarında Çatalca Kızılcaali Mahallesi'nde bulunan ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ahırda iki adet büyükbaş kurbanlık, 34 ZRT 789 sahte plakalı kapalı kasa araçla gelen şüpheli F.Ç tarafından araca yüklenerek çalındı. Hayvanların sahibi T.D.'nin olayı Jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu hayvanların Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çiftliğe yaptığı baskında içeride yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerinde 5 adet küpesiz hayvanın olduğu ve hayvanların başkasına satıldığı öğrenildi. Çiftliğin içerisinde bulunan 5 hayvandan üçünün daha önce Arnavutköy'den çalındığı tespit edilerek sahiplerine teslim edilirken hayvanların araçtan indirilerek saklandığı anlar çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Hayvanları çalınan Kemal Daşdemir, "Geçtiğimiz günlerde çalışanlarımızdan biri bizi arayarak iki adet büyükbaş hayvanın çalındığını söyledi. Yaşanan hırsızlığı öğrendikten sonra Jandarma ekiplerine ihbarda bulunduk. Jandarma Ekipleri iki gün gibi kısa bir sürede hayvanlarımızı bularak bizlere teslim ettiler. Toplamda 230 bin TL değerinde iki adet büyükbaş hayvanımız çalınmıştı" dedi.