Çatalca'da kurbanlık hayvan hırsızlığı! Çaldıkları hayvanları kendi çiftliklerine böyle getirdiler | Video
Çatalca’da ahırdan çalınan kurbanlıklar Çatalca İlçe Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Daha önce Arnavutköy’den de büyükbaş hayvan çalan şahsın çiftlikte topladığı hayvanların değerinin 1 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi.
"TOPLAMDA 230 BİN TL DEĞERİNDE İKİ ADET BÜYÜKBAŞ HAYVANIMIZ ÇALINMIŞTI"
Hayvanları çalınan Kemal Daşdemir, "Geçtiğimiz günlerde çalışanlarımızdan biri bizi arayarak iki adet büyükbaş hayvanın çalındığını söyledi. Yaşanan hırsızlığı öğrendikten sonra Jandarma ekiplerine ihbarda bulunduk. Jandarma Ekipleri iki gün gibi kısa bir sürede hayvanlarımızı bularak bizlere teslim ettiler. Toplamda 230 bin TL değerinde iki adet büyükbaş hayvanımız çalınmıştı" dedi.
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