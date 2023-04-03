Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video
Çatalca İhsaniye yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil şoförü ağır yaralanırken yanında ki yolcu hayatını kaybetti.
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