Video Yaşam Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video
Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video

Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video

03.04.2023 | 14:55

Çatalca İhsaniye yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil şoförü ağır yaralanırken yanında ki yolcu hayatını kaybetti.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Çatalca Gümüşpınar - İhsaniye yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gümüşpınar dan İhsaniye istikametinde ilerleyen aracı kullanan yabancı uyruklu Kamil Farajzade isimli sürücü, yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Korkut K.'nın hakimiyetindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak ormana girdi. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak ormana giren araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Kamil Farajzade, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu sürücünün yanında bulunan Şamil Faraşzade'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle İhsaniye Gömüşpınar yolunda tek şeritten trafik akışı sağlanırken araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu Sürücüsü Korkut K. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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