Video Yaşam Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video
Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video

Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video

25.09.2022 | 09:53

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Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı ardından kılıçla yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E. komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.'nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.'yi kolundan tutup tokatladı ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

Görüntülerde iş yeri çalışanın panikle iş yerine kaçtığı görülürken, kılıçla yaralanan esnaf D.E.'nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı. Kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı.

Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D. Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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