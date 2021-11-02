Video Yaşam Çatı katındaki yangında mahsur kalanlar canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı | Video
Çatı katındaki yangında mahsur kalanlar canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı | Video

Çatı katındaki yangında mahsur kalanlar canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı | Video

02.11.2021 | 09:03

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Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı. Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1’i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Yangın, saat 01:45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI
Alev alev yanan dairede mahsur kalan üç kişi pencerelere koşarken mahalle sakinleri ise Battaniye ve çarşaflarla yardıma koştu. Mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yoğun duman ve alevlere teslim olan daireden kendilerini beton zemine bıraktı. Vatandaşlar atlayan kişileri tutmak için açtığı çarşaf ve battaniye yetersiz kalırken 3 kişi beton zemine düştü.Binadan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kaçmak için beton zemine atlayan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

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