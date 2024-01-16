Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi
Denizli’de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, alt katlara da sıçradı. Binanın iki katının kullanılamaz hale geldiği yangında, 95 yaşındaki yaşlı adam ve yeğeni son anda binadan çıkmayı başardı.
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