Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi

Denizli’de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, alt katlara da sıçradı. Binanın iki katının kullanılamaz hale geldiği yangında, 95 yaşındaki yaşlı adam ve yeğeni son anda binadan çıkmayı başardı.