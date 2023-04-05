Çatıda oynayan keçiler renkli görüntüler oluşturdu | Video 05.04.2023 | 13:38 Arnavutköy’de bir çatıya çıkan 3 keçinin etrafa doğru oynarcasına koşturmacası renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre çatıda koşturan keçiler daha sonra beslendikleri alana geri döndüler. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Arnavutköy'de bir evin çatısına çıkan 3 keçi vatandaşların ilgi odağı oldu. Yoldan geçen araç sürücüleri ve yayalar keçilerin çatıda koşturmasını izledi. Birbirleri ile adeta oynarcasına çatı üzerinde koşturan keçiler görenleri gülümsetti. Bazı araçlar ise yoldan geçerken yavaşlayarak keçileri bir süre izlediği görüldü. Keçiler bir süre çatıda dolaştıktan sonra beslendikleri alana geri indiler.