Video Yaşam Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video

Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video

Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video
02.04.2021 | 10:48

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Kartal’da intihara teşebbüs eden bir şahıs inşaat halindeki lüks bir rezidansın çatısına çıktı. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada bir vatandaş ise telefonunda videolu görüşme açarak intihara teşebbüsü aile bireylerine dakikalarca anbean izletti. İntiharı film izler gibi izleyen ve ailesine de izleten şahsın “Canlı yayın yapmıyorum, hanımıma izletiyorum” demesi ise pes dedirtti.

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Kartal'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, inşaat halindeki bir rezidansın çatısına çıkan ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, buradan atlayacağını belirterek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatıya çıkan kişiyi vazgeçirmeye çalıştığı sırada bir vatandaş da olan biteni film izler gibi izledi. Olayı izleyen şahıs hızını alamayınca videolu konferans görüşme yaparak intihara teşebbüsü aile bireylerine de izletti. Hem olay yerindeki adam hem de telefonunu diğer tarafındaki aile bireyleri, intihara teşebbüsü ve polisin ikna çabalarını adeta film izler gibi dakikalarca izledi. Çatıya çıkan şahıs polisin ikna çabası sonucu çıktığı yerden indi.

İntihara teşebbüsü ailesine videolu görülme ile izleten adamın "Canlı yayın yapmıyorum, hanımıma izletiyorum" demesi ile adeta pes dedirtti.

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