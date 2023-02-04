Video Yaşam Çatıdaki karı temizlerken 5 metre yükseklikten düştü | Video
Çatıdaki karı temizlerken 5 metre yükseklikten düştü | Video

Çatıdaki karı temizlerken 5 metre yükseklikten düştü | Video

04.02.2023 | 14:28

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çatıdaki karı temizlemeye çalışan şahıs düştü.

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Olay öğle saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Çataltepe köyünde meydana geldi. Hayvan çiftliğinin çatısı çökmesin diye çatıdaki karı temizlemek için çıkan Sezgin Aydın (43) çatıda ayağı kayınca dengesini kaybederek düştü.

112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezgin Aydın Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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