Çatıdaki karı temizlerken 5 metre yükseklikten düştü | Video
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çatıdaki karı temizlemeye çalışan şahıs düştü.
112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezgin Aydın Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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