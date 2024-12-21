Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video
Artvin'in Şavşat ilçesinde çatıdan düşen kar kütlelerini görüntülemek isteyen bir kişi kaz kalsın karların altında kalıyordu.
Karçhal Mahallesinde bulunan köy evlerinin üzerinde biriken karlar eriyerek çatıda bulunan saçlarında kayganlaşmasıyla düşmeye başladı.
Bu anları cep telefonuyla kaydetmek isteyen köy sakinlerinden Ogün Uzun, az kalsın çatıdan düşen karların altında kalıyordu. Uzun, son anda hızlı refleksi sayesinde kendini geri çekerek ölümden döndü. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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