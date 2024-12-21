Video Yaşam Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video
Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video

Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video

21.12.2024 | 11:00

Artvin'in Şavşat ilçesinde çatıdan düşen kar kütlelerini görüntülemek isteyen bir kişi kaz kalsın karların altında kalıyordu.

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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde bu kış yoğun kar yağışı etkili oldu. Ancak hava sıcaklığının aniden yükselmesiyle birlikte çatılarda biriken karlar kütleler halinde düşmeye başladı.

Karçhal Mahallesinde bulunan köy evlerinin üzerinde biriken karlar eriyerek çatıda bulunan saçlarında kayganlaşmasıyla düşmeye başladı.

Bu anları cep telefonuyla kaydetmek isteyen köy sakinlerinden Ogün Uzun, az kalsın çatıdan düşen karların altında kalıyordu. Uzun, son anda hızlı refleksi sayesinde kendini geri çekerek ölümden döndü. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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