Çatıdan düşer kar kütlesi 2 otomobili kullanılamaz hale getirdi! O anlar kamerada | Video
Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda oluşan dev buz sarkıtları ve öğle saatlerinde düşen dev kar kütleleri araç ve yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor.
İtfaiye ekiplerinin zaman zaman çatıdaki buzları kırmak için çalışma yaptığı Erzurum'da çatıdan otomobilin üzerine düşen kar kütlesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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