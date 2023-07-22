Çay bahçesinde başlayan kavga sokağa taştı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video
Afyonkarahisar’da çay bahçesinde ‘aile yerine oturma’ meselesinden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla yaklaşık 15 kişinin birbirine saldırdığı olay, polisin müdahalesi ile güçlükle sonlandırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan olmadığı ve tarafların bir birlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.
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