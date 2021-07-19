Video Yaşam Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
19.07.2021 | 15:57

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Kocaeli'de birlikte çay bahçesinde oturduğu husumetlisine art arda ederek yaralayan şahsın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahıs cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. silahını çıkarıp T.S.'ye 5 el ateş etti. Kovanlardan biri T.S.'nin karın boşluğuna isabet ederken, birisi de cep telefonuna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S.'yi yaralayan H.A. ise olay yerinde silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Olay ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, birlikte oturan T.S. ile H.A'nın yanına birilerinin geldiği, daha sonra T.S'nin aniden oturduğu yerden kalkarak H.A'ya saldırdığı, H.A'nın ise kargaşa sırasında belindeki silahını çıkartarak T.S'ye ateş ettiği, daha sonra yere yığılan T.S'ye vurmaya devam ettiği görülüyor.

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