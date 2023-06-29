Çay bahçesine kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 29.06.2023 | 12:15 Rize'nin İyidere ilçesinde kesim öncesi ipinden kurtulup, çay bahçesine giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçede ortaklara ait kurbanlık boğa, sahipleri tarafından kesim için ahırdan alındığı sırada ipinden kurtulup, bir anda hırçınlaştı. Çay bahçesine giren boğa, ipinden tutmak isteyenleri savurdu. Boğayı sakinleştiremeyen sahipleri ekiplerden yardım istedi. Adrese gelen ekipler boğayı iğne ile sakinleştirdi; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, ortakların sakinleştirmeye çalıştığı boğanın peşinden koşması yer aldı.