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OTOMATİK OYNAT
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Çay içerken şok yaşadılar... Takla atan araç evin avlusuna uçtu | Video 24.04.2022 | 00:02
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Elazığ'da ilginç kaza güvenlik kamerasında | Video 23.04.2022 | 22:41
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Gladyatörler Şehri’nde restore edilen yapılar kendine hayran bıraktı | Video 23.04.2022 | 22:33
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Pitbull saldırısında ağır yaralanan minik Asiye'ye 23 Nisan sürprizi | Video 23.04.2022 | 20:41
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Polis, kumar oynatanlara göz açtırmıyor | Video 23.04.2022 | 18:24
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Solotürk Çanakkale'de çocuklar için uçtu | Video 23.04.2022 | 18:09
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Büyükçekmece’de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı | Video 23.04.2022 | 17:52
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PKK'ya bir darbe de emniyetten! Para trafiği deşifre oldu 23.04.2022 | 17:36
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Tekirdağ'da 1920 öğrencinin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu | Video 23.04.2022 | 17:12
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu | Video 23.04.2022 | 16:32
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Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video 23.04.2022 | 16:18
04:43
Eyüpsultan'da zincirleme kaza: 2 çocuk yaralandı | Video 23.04.2022 | 16:04
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Van’da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 15:50
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Ankara'da belediye otobüsünde şoför ve yolcular arasında kavga | Video 23.04.2022 | 14:08
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Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular 23.04.2022 | 13:22
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4 kilo Bonzai ile yakalandı! 23.04.2022 | 13:18
Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İftar sonrası balkonda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi, bahçesine 4. kez araç düştüğünü ve önlem alınmasını istedi.