Çay içerken şok yaşadılar... Takla atan araç evin avlusuna uçtu | Video

Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İftar sonrası balkonda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi, bahçesine 4. kez araç düştüğünü ve önlem alınmasını istedi.