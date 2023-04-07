Çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı: Husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı | Video
Şanlıurfa’da çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı.
ÇAY OCAĞINA ATEŞ AÇTI
Husumetlisi Gökhan Y.'nin oturduğu çay ocağına 3 el ateş eden Doğan K., arkadaşıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken saldırıda Gökhan Y. ile birlikte çay ocağında oturan müşteriler Müslüm G. ve Hasan H. de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yoldan geçen Mahalle Muhtarı Muhtarı Mehmet C.'nin aracının da isabet aldığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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