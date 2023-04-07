Video Yaşam Çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı: Husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı | Video
Çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı: Husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı | Video

Çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı: Husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı | Video

07.04.2023 | 14:43

Şanlıurfa’da çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Cezaevinden yaklaşık 10 gün önce çıktığı öğrenilen Doğan K., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan Y. ile yolda karşılaşıp kavga etti. Araya girenlerin kavgayı ayırmasının ardından bölgeden ayrılan Doğan K., pompalı tüfek alarak arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte geri döndü.

ÇAY OCAĞINA ATEŞ AÇTI
Husumetlisi Gökhan Y.'nin oturduğu çay ocağına 3 el ateş eden Doğan K., arkadaşıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken saldırıda Gökhan Y. ile birlikte çay ocağında oturan müşteriler Müslüm G. ve Hasan H. de yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yoldan geçen Mahalle Muhtarı Muhtarı Mehmet C.'nin aracının da isabet aldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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