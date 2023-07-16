Video Yaşam Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı | Video
Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı | Video

Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı | Video

16.07.2023 | 10:04

Adana’da çay ocağında bir kişinin öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklanmıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz (56), çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G. (31) ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce; Vural Çural G.'nin arkadaşları Hayrettin K. (26), Oğuzhan B. (25), Yusuf Z. (21), Onmaz'a tabancalarla ateş açtı. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçarak, izlerini kaybettirdi. Bu dehşet anlarının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahısların önce oturup konuştukları daha sonra tartışma çıkınca çapraz ateşe tutup Onmaz'ı vurdukları görüldü.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Polis, şüphelilerden Onmaz'a ateş ettiği öne sürülen 3 şahsı Ceyhan ilçesine kaçtıklarını, kavgaya karışan Vural Çural G.'nin ise, arkadaşları Fırat Ş. (21), Muhammet K. (22) ile Cengiz A.'nın (32) ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları adreste yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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