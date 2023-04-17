Çaycıdan örnek davranış: Sokakta kalan vatandaşı otomobiline yerleştirdi | Video
Adana’da beyin kanaması geçirdikten sonra eşi tarafından terk edildiği ileri sürülen ve sokakta yaşayan bir kişiye, çaycı otomobilini kalması için vererek sahip çıktı.
İstiklal Mahallesi'nde çaycılık yaptığını, Karakaya'yı sokaklarda yatarken görüp üzüldüğü için otomobilini verdiğini belirten Veysel Can, "Beyin kanaması geçirdikten sonra ailesi sahip çıkmamış. Burada sokaklarda kalıyordu ben de üşümesin diye otomobilimi verdim. Şimdi otomobilde yatıp kalkıyor. En azından gece üşümez. Ama bu arkadaşa daha kalıcı bir çözüm bulunması lazım" dedi.
Karakaya, ise sokakta kaldığını vatandaşların kendisine sahip çıktığını söyledi.
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