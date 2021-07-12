Video Yaşam Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video

Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video

Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video
12.07.2021 | 10:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video 01:27
Çayır değil nehir! Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti | Video 12.07.2021 | 10:31
Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video 02:11
Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video 12.07.2021 | 10:31
İstanbul Fatih'te acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 03:30
İstanbul Fatih'te acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 12.07.2021 | 09:33
Dolandırılmaktan izlediği haber sayesinde kurtuldu | Video 04:20
Dolandırılmaktan izlediği haber sayesinde kurtuldu | Video 12.07.2021 | 10:15
Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu 00:55
Hatay'da, Asi Nehri'nde ceset bulundu 12.07.2021 | 09:33
İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki 00:26
İstanbul'da kilise duvarı üstünde oyuna tepki 12.07.2021 | 10:04
İstanbul Sultangazi'de eşinin önünde darp ettiler 00:58
İstanbul Sultangazi'de eşinin önünde darp ettiler 12.07.2021 | 09:50
Balıkesir'de düğünde dehşet! 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı 01:45
Balıkesir'de düğünde dehşet! 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı 12.07.2021 | 09:33
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:39
Ankara'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı 12.07.2021 | 09:33
Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 02:13
Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 12.07.2021 | 09:29
Adana’da köpeğe eziyet kamerada | Video 00:58
Adana’da köpeğe eziyet kamerada | Video 12.07.2021 | 09:30
Kocaeli'nde işçi servisine silahlı saldırı | Video 02:06
Kocaeli'nde işçi servisine silahlı saldırı | Video 12.07.2021 | 09:21
Bursa'da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:10
Bursa'da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 12.07.2021 | 09:21
Ardahan'da sel. Evleri su bastı | Video 00:38
Ardahan'da sel. Evleri su bastı | Video 12.07.2021 | 09:02
Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video 01:00
Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga | Video 12.07.2021 | 08:49
Kendisine bıçak çeken kişiyi kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi | Video 00:40
Kendisine bıçak çeken kişiyi kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi | Video 12.07.2021 | 08:49
Kepçe ile üzerine toprak atarak otomobil yangınını söndürmeye çalıştılar | Video 00:33
Kepçe ile üzerine toprak atarak otomobil yangınını söndürmeye çalıştılar | Video 12.07.2021 | 08:49
Kendisine bıçak çeken kişiyi kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi 00:40
Kendisine bıçak çeken kişiyi kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi 12.07.2021 | 08:38
Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı 01:00
Adana’da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı 12.07.2021 | 08:38
Cesedi tarlada bulunan işçinin traktörü çalışır vaziyette taşa takıldı | Video 02:14
Cesedi tarlada bulunan işçinin traktörü çalışır vaziyette taşa takıldı | Video 11.07.2021 | 16:59

Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin yine su sümbülü istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA