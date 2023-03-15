Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video
Çek serbest dalgıç David Vencl, tek nefeste dalgıç giysisi olmadan 52,1 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
00:52
Ordu’da ev yangını | Video 14.03.2023 | 22:26
00:32
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 14.03.2023 | 20:48
00:09
Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf sözler: Necil Fazıl, şair galiba... | VİDEO HABER 14.03.2023 | 19:17
00:16
01:14
Kütahya Domaniç'te feci trafik kazası: 7 yaralı | Video 14.03.2023 | 16:21
01:45
00:48
02:37
Balayındaki çift kaldıkları otel odasında ölü bulundu | Video 14.03.2023 | 16:12
04:46
Fatih'te kuran kursunda çıkan yangın korkuttu | Video 14.03.2023 | 16:12
01:49
Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.03.2023 | 14:37
03:11
Motosiklet satış bayisinde 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede | Video 14.03.2023 | 15:34
03:36
Küçükçekmece'de inşaatta cesedi bulunmuştu: 3 kişi gözaltına alındı | Video 14.03.2023 | 15:27
10:23
02:01
Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video 14.03.2023 | 14:47
00:29
02:01
05:14
Alman vatandaşı bu kez de köpekle birlikte otomobili çaldı | Video 14.03.2023 | 14:31
00:40
Esenyurt'ta binanın çatısında yangın çıktı | Video 14.03.2023 | 14:30
00:24
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 14.03.2023 | 14:30