Video Yaşam Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video
Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video

Çek serbest dalgıç, tek nefeste 52,1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı | Video

14.03.2023 | 23:53

Çek serbest dalgıç David Vencl, tek nefeste dalgıç giysisi olmadan 52,1 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı.

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