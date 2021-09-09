Video Yaşam Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video

Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video

Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video
09.09.2021 | 10:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı yayın izle: 9 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet görüntüleri Müge Anlı’da... 11:08
Müge Anlı canlı yayın izle: 9 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet görüntüleri Müge Anlı'da... 09.09.2021 | 10:19
Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video 00:18
Çekicilerin karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında | Video 09.09.2021 | 10:35
MSB’den 9 Eylül paylaşımı | Video 01:53
MSB’den 9 Eylül paylaşımı | Video 09.09.2021 | 10:22
Adana’da ’Eski sevgilim dedikodusu’ cinayetle sonuçlandı! dehşet anları kamerada... 01:11
Adana'da 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı! dehşet anları kamerada... 09.09.2021 | 10:25
Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada | Video 04:54
Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:57
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video 04:07
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video 09.09.2021 | 09:25
Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldiler | Video 04:08
Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldiler | Video 09.09.2021 | 09:25
Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 01:23
Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:25
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video 09.09.2021 | 09:26
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video 00:33
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video 09.09.2021 | 09:27
Sivas’ta yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü 02:25
Sivas'ta yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü 09.09.2021 | 09:14
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video 00:16
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video 09.09.2021 | 09:27
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:54
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:27
İstanbul D-100 Karayolu’nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında 01:39
İstanbul D-100 Karayolu'nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında 09.09.2021 | 09:13
İstanbul Şişli’de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 01:07
İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 09.09.2021 | 09:17
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: DHKP-C’li var sanki karşında | Video 03:16
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında" | Video 09.09.2021 | 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video 05:04
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video 08.09.2021 | 23:33
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video 08.09.2021 | 23:07
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 04:29
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 08.09.2021 | 17:26
Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Bora Ada’ya olan aşkını herkese böyle itiraf etti’ 00:49
Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Bora Ada'ya olan aşkını herkese böyle itiraf etti' 08.09.2021 | 17:11

Çorum'da iki çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçen Cumartesi günü İnönü caddesinde meydana geldi. İddialara göre freni boşalan bir çekici, A.D (68), yönetimindeki çekici ile park halindeki üç arabaya çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile çekici sürücüsü A.D. yola savrularak ağır yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan A.D, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde hastane istikametine seyir halinde olan çekicinin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan diğer çekiciye çarptığı anlar yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde karşıya geçen 2 otomobilin de son anda çekiciden kurtuldukları görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA