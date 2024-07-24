Çekicinin kendi kendine hareket ettiğini görünce adeta şok yaşadı | Video
Afyonkarahisar’da çekici üzerinde tamir için getirdiği aracın dükkan sahibi ile konuştuğu esnada kendi kendine hareket ettiğini görünce adeta ‘şok’ yaşadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın daha sonra şaka olduğu ortaya çıktı.
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