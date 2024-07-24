Çekicinin kendi kendine hareket ettiğini görünce adeta şok yaşadı | Video 24.07.2024 | 15:51 Afyonkarahisar’da çekici üzerinde tamir için getirdiği aracın dükkan sahibi ile konuştuğu esnada kendi kendine hareket ettiğini görünce adeta ‘şok’ yaşadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın daha sonra şaka olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Emirdağ ilçesi küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir çekici şoförü yolda kalan bir otomobili tamir için sitedeki dükkana getirdi. Çekici şoförü dükkandaki ustayla araç için konuşurken çekicinin kendi kendine hareket ettiğini fark etti. Büyük panik yaşayan şoför daha sonra koşarak aracın başına geçip el freninin çekere aracı durdurmayı başardı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda büyük panik yaşandı. Etraf sakinleştikten sonrası ise olayın altından bambaşka bir gerçek çıktı. Aracın hareket etmesinin nedeninin bir başka çekici şoförünün arkadaşına şaka yapmak olduğu öğrenildi.