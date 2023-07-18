Çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Elazığ’da, forklift yüklü çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada, sürücü yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.
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