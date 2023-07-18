Video Yaşam Çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

Çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

18.07.2023 | 14:17

Elazığ’da, forklift yüklü çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada, sürücü yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.Ç. yönetimindeki 23 FD 79 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan forklift yüklü çekiciye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü T.Ç. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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