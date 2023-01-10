Çekiçle camını kırdığı vitrinden 20 cep telefonu çaldı! O anlar kamerada | Video

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BURSA'da camını kırdığı iş yerinin vitrininden 100 bin TL değerindeki 20 cep telefonunu çalan M.E.T. (33), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere M.E.T.'nin vitrin camını çekiçle kırdığı ve vitrinden aldığı telefonları elindeki poşete koyduğu görüldü.