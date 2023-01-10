Video Yaşam Çekiçle camını kırdığı vitrinden 20 cep telefonu çaldı! O anlar kamerada | Video
Çekiçle camını kırdığı vitrinden 20 cep telefonu çaldı! O anlar kamerada | Video

Çekiçle camını kırdığı vitrinden 20 cep telefonu çaldı! O anlar kamerada | Video

10.01.2023 | 15:10

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BURSA'da camını kırdığı iş yerinin vitrininden 100 bin TL değerindeki 20 cep telefonunu çalan M.E.T. (33), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde meydana geldi. Telefon satan iş yerinin camını çekiçle kıran şüpheli, vitrinde bulunan toplam 100 bin TL değerindeki 20 adet cep telefonunu alıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin M.E.T, olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. M.E.T.'nin evinde yapılan aramada, çalınan 20 cep telefonu da bulundu. Telefonlar iş yeri sahibine teslim edilirken, M.E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere M.E.T.'nin vitrin camını çekiçle kırdığı ve vitrinden aldığı telefonları elindeki poşete koyduğu görüldü.

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