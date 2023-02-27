Çekirdek çöplerini yere atan vatandaş, temizlik görevlisine "Maaş alıyorsunuz" diye karşılık verdi | Video

Karabük’te parkta oturan bir kişinin yediği çekirdek çöplerini yere atması sonrası kendisini uyaran görevliye “Maaş alıyorsunuz” diye karşılık vermesi pes dedirtti.