Çekmeköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kavga! Ortalık savaş alanına döndü | Video
Çekmeköy’de 2 sürücünün arasında yaşanan yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Panelvan minibüs şoförü aracını otomobil sürücünün üzerine sürerken, görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı.
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