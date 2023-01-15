Video Yaşam Çekmeköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kavga! Ortalık savaş alanına döndü | Video
Çekmeköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kavga! Ortalık savaş alanına döndü | Video

Çekmeköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kavga! Ortalık savaş alanına döndü | Video

15.01.2023 | 15:49

Çekmeköy’de 2 sürücünün arasında yaşanan yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Panelvan minibüs şoförü aracını otomobil sürücünün üzerine sürerken, görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı.

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Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. Edenilen bilgiye göre panelvan minibüs şoförü ile otomobil sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan panelvan minibüs şoförü otomobil sürücüsünü takip ederek sürücünün bir tekel bayide alışveriş yaptığı sırada tartışmaya devam etti. Tekel bayi yetkileri 2 tarafı dışarıya çıkardı. Panelvan minibüsüne binen şahıs aracını otomobil sürücüsünün üzerine sürdü. Dehşet dolu dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler aksiyon filimlerini aratmazken polis 2 tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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